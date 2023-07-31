Кабинет министров Украины установил продолжительность нового учебного года с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Установлена в заведениях общего среднего образования продолжительность 2023/2024 учебного года с 1 сентября 2023 по 28 июня 2024. Поручено областным и Киевской городской военным администрациям с участием учредителей учреждений общего среднего образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной территориальной единице", - написал Мельничук.

Ранее мы писали, что с 1 сентября все дети в Киевской области должны перейти на обучение офлайн. В Киевской областной военной администрации заявили, что образовательные учреждения области уже обустроены 1 249 укрытиями для более 260 000 человек.

Также в Минобразования рекомендуют вузам начинать новый учебный год с 1 сентября в очном формате. Местные администрации и ректоров призывают начинать и максимизировать очное обучение.

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