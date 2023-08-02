Украинских школьников будут обучать медицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентированию на местности.

Об этом сообщает в Фейсбуке министр образования Оксен Лисовый.

По его словам, эти навыки войдут в дисциплину "Защита Украины", которую уже проходят в школах.

Предмет решили актуализировать, чтобы дети получили "жизненно необходимые навыки". Пилотный проект стартует с сентября.

Напомним, в конце июля в России тоже сообщили, что школьники с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Эту идею поддержали Минобороны и Минпросвещения РФ.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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