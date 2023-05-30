Министр образования Украины Оксен Лисовой отказался от научной степени после обвинений в плагиате диссертации и ее проверки. Он сообщил, что стал первым украинцем, который отказался от степени кандидата наук после того, как 19 мая правительство утвердило механизм такого отказа.

Об этом он написал в Facebook.

Лисовой сообщает, что новый механизм дает возможность ученым отказаться от своих академических званий, что ранее было невозможно. Министр образования отметил, что в академическом мире научная степень должна символизировать ценность и доверие, а также быть результатом настойчивых усилий, а не просто получением.

"На себе собственно первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не является кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Намного более важны реальные дела и действия", - сообщил он в Facebook.

Он указал на искажение этой концепции в постсоветской культуре и выразил необходимость формирования новой культуры академической добродетели, где только настоящая последовательная наука найдет свое место.

Лисовой сравнил это с тем, что только военные имеют право носить военную форму, так и только ученые, по его мнению, должны получить право иметь научные степени.

Он также отметил, что следующим шагом в развитии новой культуры академической добродетели должно стать принятие соответствующего закона, который в настоящее время находится на стадии разработки.

Ранее СМИ писали, что одним из источников плагиата в диссертации Лисового стала научная работа брата Ющенко.

Свое назначение министром образования и науки Лисовый получил 21 марта.