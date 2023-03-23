Новоназначенный министр образования Оксен Лисовой в ответ на обвинения в плагиате диссертации отправил ее на проверку в Нацагентство по качеству высшего образования.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Не меньше других жду ее результатов. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели откажусь от ученой степени кандидата наук. Держаться за какие-либо звания точно не собираюсь. Я пришел в министерство не для этого, а делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня", - написал Лисовой.

Ранее Сергей Шкарлет был отправлен Верховной Радой в отставку с поста главы МОН. Его сменщиком парламент назначил директора Малой академии наук Оксена Лисового.

После вторжения РФ Оксен Лисовой пошел служить добровольцем в Десантно-штурмовые войска ВСУ, откуда продолжает удаленно управлять Малой академией наук, которую возглавляет с 2010 года.

О том, кто такой Лисовой, мы рассказывали в отдельном материале.

Тем временем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.