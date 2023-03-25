Новый министр образования Оксен Лисовой списал свою кандидатскую диссертацию как минимум из двух источников.

Доказательства этого приводит в Facebook доцент Киево-Могилянской академии Вадим Кончин.

Согласно приведенным им данным, часть текста Лисовой позаимствовал у брата экс-президента Виктора Ющенко - Петра Ющенко, защитившего диссертацию в 2009 году в Национальном педагогическом университете имени М. Драгоманова по теме "Национальная идея как матрица формирования личности".

А выводы диссертации нового министра абзацами взяты из автореферата Андрея Кургузова, защищавшегося в Запорожском госуниверситете в 2003 году. Его научная работа носит название "Язык как способ социокультурной самоидентификации личности".

Диссертацию с похожим названием "Социокультурная самоидентификация личности" Оксен Лисовой защитил в 2012 году.

Напомним, после назначения Оксена Лисового министром в этой работе обнаружили плагиат. Кроме того, сообщалось, что 50% упомянутых в работе публикаций по теме диссертации оказались фальшивыми.

Сам Лисовой после разразившегося скандала заявил, что направил свою диссертацию на проверку. И согласился в случае подтверждения плагиата отказаться от звания кандидата наук (но не от поста министра).