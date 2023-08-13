В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 500 детей и более 1097 получили ранения различной степени тяжести, больше всего пострадавших детей в Донецкой области - 485 человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Всего в Украине пострадали более 1597 детей.

По данным ювенальной прокуратуры, в Харьковской пострадали 298 детей, Киевской - 129, Херсонской - 118, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 94, Черниговской - 71, Луганской - 67.

Цифры не окончательны, продолжается работа по установлению жертв войны на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Ранее "Страна" публиковала видео с реакцией детей на взрывы в Кривом Роге.

Напомним, губернатор Харьковской области допустил принудительную эвакуацию детей из Купянского района. Накануне там объявили обязательную эвакуацию всего населения из-за активных наступательных действий РФ.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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