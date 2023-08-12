Появилось видео с реакцией детей на сегодняшние взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ролик опубликовали местные СМИ.

На кадрах показывается, как волонтеры разгружают подарки для школьников.

В это время стали доноситься взрывы. Школьники стали искать глазами своих родителей, потянулись к мамам и папам.

Сегодня утром по Кривому Рогу нанесли удар баллистической ракетой, сообщил губернатор Сергей Лысак. Пострадавших нет, уточнил глава городской администрации Александр Вилкул.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что баллистические ракеты были последним стратегическим решением президента РФ Владимира Путина. Однако украинские системы ПВО смогли их отбить.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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