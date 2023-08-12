Утром россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

Погиб 31-летний капитан полиции. 12 человек ранены, среди которых четыре работника полиции. Несколько человек в тяжелом состоянии.

"Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии. Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках", - написал Клименко.

Напомним, на днях в Орехове на Запорожском направлении от обстрела загорелась девятиэтажка. Когда спасатели ликвидировали пожар, оккупанты совершили повторный обстрел. Работы были прекращены и возобновлены после завершения атаки. Пожар был ликвидирован.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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