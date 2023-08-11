В сети появилось видео момента вчерашнего ракетного удара по Запорожью.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить момент удара одной из ракет по городу в то время, как на улице гуляют дети.

Напомним, в ООН сообщили, что прилет был по гостинице Reikartz, где жили иностранцы и волонтеры.

В Минобороны Украины заявили, что на территории отеля работал детский дневной лагерь.

Известно, что ранены 16 человек, в том числе четверо детей. В полиции проинформировали, что для атаки по Запорожью российские военные применили ракеты "Искандер-К".

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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