В ООН сообщили, что прилет в Запорожье был по гостинице, где жили иностранцы и волонтеры.

На украинской странице ООН появилось заявление гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун, которая сообщила, что попавшую под удар гостиницу использовали сотрудники ООН и других гуманитарных организаций для помощи запорожцам.

По ее словам, она останавливалась в гостинице "Рейкарц" каждый раз, когда посещала Запорожье, а ее команда использовала его в качестве базы во время поездок в город.

В мае прошлого года гостиница служила базой ООН для эвакуации граждан из "Азовстали".

Названия отеля Браун не сообщает, но запорожские паблики пишут, что речь идет об отеле "Рейкарц".

Напомним, вечером 10 августа Запорожье вновь подверглось удару РФ. После прилета сообщалось о погибшем и раненых. Также известно, что повреждены две многоэтажки, медицинское и образовательное учреждение.

Полиция сообщила, что для сегодняшней атаки по Запорожью российские военные применили ракеты "Искандер-К".

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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