В Орехове на Запорожском направлении от обстрела загорелась девятиэтажка.

Об этом сообщает ГСЧС.

6 августа в результате обстрела возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Пожар охватил квартиры с 1 по 9 этажа многоэтажки на площади 1400 кв.

Когда спасатели ликвидировали пожар, оккупанты совершили повторный обстрел. Работы были прекращены и возобновлены после завершения атаки. Пожар был ликвидирован.

7 августа после полуночи россияне в очередной раз атаковали город. В результате во многоэтажке снова вспыхнул пожар, в результате которого возникло возгорание квартир с 1 по 2 этаж. Площадь пожара составила 200 кв. Спасатели оперативно ликвидировала возгорание.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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