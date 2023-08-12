Утром в субботу, 12 августа, в восточных и южных областях Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в этих областях.

Также сообщают о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Жители города слышали как минимум два громких взрыва.

Глава военной администрации Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе, а также призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул в своем телеграм-канале.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что баллистические ракеты были последним стратегическим решением президента РФ Владимира Путина. Однако украинские системы ПВО смогли их отбить.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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