Сегодня в Кривом Роге произошёл обвал многоэтажного дома, в который попала российская ракета 31 июля.

Как сообщают в соцсетях местные жители, со здания упал потолок квартиры 9 этажа. Это уже второй обвал этой многоэтажки с момента её повреждения.

В результате обрушения никто не пострадал. Об этом "Стране" сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он подтвердил, что обвалилось перекрытие между чердаком и квартирой на девятом этаже.

"Ракета уничтожила с четвёртого по восьмой этаж, а теперь обвалился девятый. Людей там не было, всё вокруг было оцеплено, так что, к счастью, пострадавших нет", - сообщил глава совета обороны.

"В данный момент проводится инструментальное обследование здания. Уже известно, что четвёртый подъезд, который пострадал от попадания более всего не пригоден к эксплуатации. Пойдёт ли под снос подъезд или же вообще всё здание до завершения инструментальной экспертизы невозможно", - уточнил Вилкул.

Также он добавил, что из 82 жителей этого дома, пострадавших после ракетного удара, пять человек всё ещё находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге во время спасательных работ произошло повторное обрушение многоэтажки.

Мы также сообщали, что полиция установила личность снимавшего вчерашний прилёт российской ракеты в Кривом Роге.