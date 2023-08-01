Полиция установила личность человека, который снимал вчерашний прилет российской ракеты в Кривом Роге. Данные переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда в считанные минуты распространилось в российских телеграм-каналах", - написал Клименко.

Вероятно, речь идет об этом видео.

Власти неоднократно призывали украинцев не снимать работу ПВО и прилеты. С начала полномасштабного вторжения более 200 человек получили подозрения от СБУ за съемку работы ПВО и распространение другой информации о Силах обороны Украины.

Напомним, во время вчерашней атаки по Кривому Рогу одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведение, а вторая в жилой дом, разрушив секцию с 4 по 9 этажи. В результате удара более 80 пострадавших, среди них 7 детей. Погибли шесть человек, среди погибших один ребенок 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар по Кривому Рогу наносился баллистическими ракетами.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

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