Днепровский районный суд Киева вынес решение по делу певицы и блогера Инны Вороновой, осудив ее на один год условно за видеосъемку работы ПВО в мае.

Такое решение суд принял, ссылаясь на то, что Воронова пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину.

Адвокат Вороновой Богдан Хмельницкий в комментарии "Стране" заявил, что таким решением суда доволен и обжаловать его не собирается.

Напомним, ночью 17 мая Воронова выложила в сеть видео с работой системы противовоздушной обороны и отметила геолокацию. Это видео мгновенно разлетелось по телеграм-каналам. После этого СБУ открыла уголовное дело и сообщила Вороновой о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса о распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Вскоре, 2 июня, Соломенский районный суд Киева отправил Воронову под круглосуточный домашний арест.

Блогерша записала несколько видео в свое оправдание, попросив СБУ не уничтожать ее судьбу.

Подозрение вместе с Вороновой объявили еще трем блогерам, снимавшим работу ПВО на видео.