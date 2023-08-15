Американский "Институт изучения войны" (ISW) в своем отчете пишет о продвижении армии РФ под Купянском.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки и Николаевки", - говорится в сообщении ISW.

В российском командовании заявляют, что захватили несколько украинских позиций и наблюдательных пунктов вблизи Ольшана.

А российские блогеры утверждают, что захвачен рубеж от Синковки до Петропавловки, и войска РФ оказались в 7 километрах от Купянска, однако "визуального подтверждения этих утверждений ISW не наблюдал".

Поступают сообщения о контратаках ВСУ на этом направлении.

Напомним, что РФ проводит перегруппировку на Купянском направлении и минирует границу с Белгородской областью.

Также мы писали о том, что власти Харьковской области готовятся объявить о принудительной эвакуации сотен детей из Купянского района.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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