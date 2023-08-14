Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 14 августа.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За сутки произошло 11 боестолкновений. Отражены российские атаки на Марьинском направлении, в районе Марьинки и Красногоровки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Армия РФ нанесла 12 ракетных и 67 авиаударов, совершила более 40 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО ВСУ уничтожила восемь ракет "Калибр", 15 ударных дронов Shahed-136/131 и ударный вертолет Ка-52.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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