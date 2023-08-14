ВСУ отразили атаки противника на Марьинском направлении. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 14 августа.
Сводка традиционно появилась в Фейсбуке ведомства.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
- ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
- За сутки произошло 11 боестолкновений. Отражены российские атаки на Марьинском направлении, в районе Марьинки и Красногоровки.
- На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
- Армия РФ нанесла 12 ракетных и 67 авиаударов, совершила более 40 обстрелов из РСЗО.
- Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО ВСУ уничтожила восемь ракет "Калибр", 15 ударных дронов Shahed-136/131 и ударный вертолет Ка-52.
Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.
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