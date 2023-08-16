Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронт на утро 16 августа.

Главное из нее.

Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по территории Украины, зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатых ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатых ракет типа "Калибр". ПВО было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Кроме этого, было зафиксировано по меньшей мере 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.



На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов. Так, во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области отмечена подготовка к проведению съемок российской съемочной группой пропагандистского видео по сюжету “Уничтожение 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы".

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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