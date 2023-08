Супруги-предприниматели получили подозрение за поставку Министерству обороны Украины непригодных боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в своем Telegram-канале.

По данным следствия, предприятие, которое выступало субподрядчиком в выполнении госзаказа на изготовление артиллерийских снарядов, получило от Минобороны предварительную оплату в сумме более 2,8 млн грн.

На эти деньги предприятие закупило у другого субподрядчика порох, но тот оказался некачественным.

В результате Минобороны получило боеприпасы, непригодные к использованию ВСУ.

Проверяется возможная причастность отдельных должностных лиц Минобороны.

Ранее в The The New York Times вышла статья о том, как компания, связанная с бывшим нардепом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине и накручивает цены на гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты.

Также мы писали, что в прокуратуре подтвердили разоблачение схемы поставок некачественных курток для ВСУ по втрое завышенным ценам. В Минобороны Украины открестились от причастности к закупкам.