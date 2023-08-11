Прокуратура подтверждает информацию о вскрытии схемы поставок некачественных курток для ВСУ на 35 млн гривен, о чем накануне сообщали СМИ.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

Сообщается, что подозрение получил директор частной фирмы. В прошлом году он подписал договор на поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов.

Деньги были переведены в полном объеме, но поставленные товары оказались ненадлежащего качества, что подтвердила экспертиза.

По данным СМИ, заключенный контракт с турецкой фирмой осенью 2022 года предполагал, что куртки должны были быть камуфляжными. Но на границе с Украиной они стали "зимними воздухозащитными" и подорожали в три раза.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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