В Минобороны Украины новый скандал с закупками, там приобрели куртки для ВСУ по втрое завышенной цене.

Об этом говорится в расследовании "Зеркала недели".

По контракту, заключенному с турецкой фирмой осенью 2022 года, куртки должны были быть камуфляжными. Но на границе с Украиной стали "зимними воздухозащитными" и подорожали в три раза, пишут журналисты, ссылаясь на документы фирмы-поставщика Vector avia hava araçlari.

Одежда, которая ехала в Украину, пересекала границу в Молдове с ценой 27 500 долларов за партию, а в Украину заехала, согласно таможне, уже по 367 500 долларов. Далее куртки из этой партии появились на OLX.

При этом фирма-поставщик, как выяснило издание, на самом деле не турецкая, а принадлежит украинцу Роману Плетневу из Запорожья. Компания ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

По данному факту Голосеевским райсудом Киева было открыто уголовное дело. В его материалах говорится, что поставленные украинским военным ветровлагозащитные зимние куртки и брюки не соответствовали техническим условиям, прописанным в договоре. Экспертиза показала, что их нельзя использовать по назначению.

Также журналисты заявляют, что Минобороны втридорога покупало шлемы для бойцов. Товар, который значился как шлем PASGT производства США с уровнем защиты NIJ ІІІА, имел более низкий уровень защиты — NIJ 2.

Еще один факт - закупка сухпайков прошлой весной. Минобороны заказало у киевской фирмы "Танос Технолоджи" один миллион вегетарианских сухпайков из Турции на 430 миллионов гривен. В начальной версии контракта был подогреватель пищи, но он исчез, а взамен в состав сухпайка внесли куриный паштет.



Издание подсчитало, что за этот паштет, а также печенье, кофе в стиках и одноразовую посуду в одном пайке Минобороны заплатило 248 гривен. Это дороже, чем в магазинах.

Интересно, что данные пайки были упакованы в коробки с логотипом Legurme. Продукты этого бренда и ее материнской фирмы раздавали благотворительные организации.

Ранее мы писали о том, что "Укроборонпром" обвинили в закупке моторного масла у компании гражданина РФ. Госконцерн это отрицает.

А также, что Минобороны опять обвинили в завышении цен на продукты после сравнения с тендерами ГУР.