Министерство обороны Украины заявило, что непричастно к закупке некачественной формы для ВСУ.

Об этом говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

В Минобороны утверждают, что его подразделения не имеют отношения ни к закупкам формы, ни к определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора и т.д.

Напомним, журналисты выяснили, что в Минобороны закупили куртки для ВСУ по втрое завышенной цене. Одежда, которая ехала в Украину, пересекала границу в Молдове с ценой 27 500 долларов за партию, а в Украину заехала, согласно таможне, уже по 367 500 долларов. Далее куртки из этой партии появились на OLX.

Кроме того, поставленные украинским военным ветровлагозащитные зимние куртки и брюки не соответствовали техническим условиям, прописанным в договоре. Экспертиза показала, что их нельзя использовать по назначению.

После этого правоохранители объявили подозрение директору швейной фабрики, присвоившему деньги, предназначенные для производства форменной одежды для ВСУ. Компания поставила некачественные товары, нанеся ущерб на 35 млн гривен.

Ранее мы писали, что весной Минобороны опять обвинили в завышении цен на продукты после сравнения с тендерами ГУР.