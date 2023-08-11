Евросоюз поставил Украине 223,8 тысяч артиллерийских снарядов из запланированного миллиона.

Об этом пишет Die Welt.

В публикации говорится, что представитель ЕС Питер Стано сказал, что государства-члены поставили "танковые орудия, высокоточные боеприпасы большой дальности, минометные снаряды и 2 300 ракет всех видов".

Сообщается, что до весны 2024 года Украина должна получить один миллион артиллерийских боеприпасов. Это должно быть сделано из запасов отдельных стран и совместных заказов из ЕС.

"С текущими поставками страны Евросоюза еще далеки от своей цели к следующей весне", – резюмирует издание.

Напомним, весной западные СМИ сообщали, что производство боеприпасов и отправка их Украине задерживаются из-за дефицита взрывчатых веществ у Евросоюза.

Ранее мы писали, что США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов калибра 155 мм. Если раньше выпускали Соединенные Штаты выпускали 14 тысяч снарядов в месяц, то теперь выпуск увеличили до 24 тысяч в месяц, а в 2024 году намерены довести выпуск снарядов до 80 тысяч.

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