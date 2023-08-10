США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов калибра 155 мм.

Об этом заявили в Пентагоне.

Если раньше выпускали 14 тысяч в месяц, то теперь выпуск увеличили до 24 в месяц. В 2024 году намерены довести выпуск снарядов до 80 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в новый пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики.

А также, что США почти вдвое увеличили производство 155-мм снарядов для Украины.

И что США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине 155-мм боеприпасов.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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