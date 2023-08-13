Компания, связанная с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине.

Об этом сообщает New York Times.

Сообщается, что фирма "Украинская бронетехника" продает ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через европейскую сеть посредников. И в прошлом году вышла на рекордный объем продаж 350 миллионов долларов - по сравнению с 2,8 млн годом ранее.

По данным NYT, эта компания сейчас под следствием. Власти изучают ценообразование фирмы и ее "отношения с официальными лицами, занимающимися закупками", рассказали два чиновника.

В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против "Украинской бронетехники", у которой есть контракты на десятки миллионов долларов.

Сеть компаний Пашинского занимается куплей-продажей оружия через посредников, пишет NYT.

"С каждой сделкой цены растут - как и прибыль соратников Пашинского - до тех пор, пока конечный покупатель - украинские военные - не заплатит больше всех... Это проверенный временем способ увеличения прибыли", - пишет издание.

По данным источника, большая часть денег на счета связанной с Пашинским компании поступает из европейской помощи. "Но европейские и американские официальные лица не желают обсуждать г-на Пашинского, опасаясь подыграть нарративу России о том, что украинское правительство безнадежно коррумпировано".

"Однако в частном порядке они говорят, что возрождение таких фигур, как г-н Пашинский, является одной из причин, по которой американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не передают деньги", - говорится в статье.

Сам бывший нардеп опровергает причастность к "Украинской бронетехнике". Но NYT оспаривает это.

"Высокопоставленный чиновник по закупкам вооружений говорит, что, когда правительство хочет купить у "Украинской бронетехники", оно ведет переговоры с г-ном Пашинским", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Владимир Зеленский в 2019 году называл Пашинского преступником. Напомним, экс-нардепа судили за стрельбу по человеку, но оправдали.