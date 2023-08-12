Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила наркоторговцев в Запорожье, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Спецслужба провела в Запорожье спецоперацию, в результате которой ликвидирован международный канал контрабанды тяжёлых наркотиков в Украине.

Во время комплексных мероприятий были задержаны организатор и четыре активных участника преступной группировки, организовавшей наркобизнес. По данным следствия, в течение нескольких месяцев наркодельцы заработали почти 30 млн грн.

Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию Украины для дальнейшей продажи.

Для контрабанды наркотических веществ иностранные подельники фигурантов прятали "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем отправляли в Украину посылками через почтовые сервисы и перевозчиков. Полученную "продукцию" сбывали в разные регионы, используя разветвлённую сеть наркокурьеров.

Кроме того, наркодельцы наладили собственное производство метамфетамина в "промышленных" объёмах. Для этого они обустроили целую гаражную нарколабораторию в Запорожье.

По данным следствия, за месяц злоумышленники производили до 5 кг психотропа. Готовый товар они выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.

В ходе 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, а также в помещениях и автомобилях злоумышленников изъято:

200 расфасованных зип-пакетов с метамфетамином;

250 таблеток экстази;

оборудование для их синтеза;

более 100 литров прекурсоров,

банковские карты, черновые записи с данными о наркотрафике и "заказчиках", а также компьютерную технику с доказательствами переписки с "поставщиками";

большую сумму наличных, полученную преступным путем;

оружие и боеприпасы, среди которых 4 пистолета с патронами и 19 боевых гранат Ф-1 и РГД-5.

В настоящее время задержанные проинформированы о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Четверым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё одному фигуранту - домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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