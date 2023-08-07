Полиция задержала жителя Броваров, который подозревается в перевозке огромных партий кокаина из Чехии.

По данным следствия, наркотик он прятал в подготовленном тайнике в автомобиле – багажном отделении, отсеке из аккумуляторной батареи.

Дальше они с подельницей оптом продавали кокаин за наличку. Месячная прибыль достигала 450 тысяч долларов.

Примерно на такую сумму у них изъяли наркотика при обысках.

Задержали жителя Броваров при попытке продать килограмм кокаина. Всего нашли еще три килограмма.

Ранее мы писали о том, что В Тернополе накрыли заведение, работавшее по ночам. Внутри были 68 человек, найдены наркотики.

Также мы писали, что ГБР задержало главного ровенского военкома, который избил подчиненного дубинкой из-за наркотиков.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

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