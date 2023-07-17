В Тернополе накрыли развлекательное заведение, которое работало во время комендантского часа. В ходе ночной облавы там обнаружили 68 человек и наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На громкую музыку в заведении по ночам регулярно жаловались жители по соседству, но владелец не реагировал и позиционировал свое заведение как "пункт несокрушимости". Тогда люди обратились в полицию.

Также поступали жалобы, что в заведении продают наркотики. Во время облавы были изъяты два пакетика с веществом, похожим на каннабис, две ампулы, и таблетки синего цвета.

Как писала "Страна", ночные клубы Киева также продолжают работать во время комендантского часа.

Ранее "Страна" писала, как устроен бизнес по подделке спецпропусков для комендантского часа.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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