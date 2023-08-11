США с весны пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, еще в марте текущего года американские чиновники, включая министра обороны США Ллойда Остина, обратились к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой отправить Киеву оружие, чтобы помочь украинским властям преодолеть нехватку боеприпасов. Речь шла об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

Отмечается, что Каир тогда не дал однозначного ответа. Позже в частных беседах члены египетской администрации сообщили, что поставлять оружие Украине не планируют.

При этом, по информации издания, Каир под давлением Вашингтона отказался от планов отправить ракеты в Россию.

Представители США и Египта не стали подтверждать WSJ информацию о переговорах.

Ранее в мае мы писали, что Египет проигнорировал требование США закрыть свое воздушное пространство для полетов российских самолетов.

В том же месяце сообщалось, что Индия, Бразилия, Пакистан и Египет не поддерживают США в противостоянии с Россией и Китаем.