Египет проигнорировал требование США закрыть воздушное пространство для полетов российских самолетов. Это произошло на фоне проверки Вашингтоном пределов своего влияния, направленного на то, чтобы перекрыть поставки Москве в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских и египетских официальных лиц.

Как пишет издание, в прошлом году после вторжения в Украину Вашингтон и Киев убедили страны, включая Турцию, Иорданию и Ирак, перекрыть доступ по крайней мере некоторым российским военным самолетам, заставив их пролетать на 2000 миль и до пяти часов больше, чтобы достичь стратегических баз в Сирии.

Но Египет разрешил полеты россиянам, предоставив Москве окольный, но верный путь в Сирию, где ее войска в последние годы помогали президенту Башару Асаду. Официальные лица США говорят, что Россия использовала эти рейсы для переброски оружия в Украину из Сирии.

Власти США и Египта заявили, что в феврале и марте несколько американских официальных лиц просили Египет закрыть свое воздушное пространство для российских военных, что фактически заблокировало бы воздушный доступ в Сирию. Однако Египет не ответил на запрос и продолжает разрешать полеты.

Другие страны, например Саудовская Аравия, тоже разрешили России продолжать использовать свое воздушное пространство, однако роль Египта имеет решающее значение из-за его расположения в стратегической точке, соединяющей Африку и Азию. Его воздушное пространство также граничит с Грецией, членом Организации Североатлантического договора, которая заблокировала российские полеты.

По данным американских официальных лиц и отчетов о полетах, в последние недели российские военные направили в Сирию еще больше самолетов над воздушным пространством Египта. Сирийские базы являются перевалочным пунктом для полетов в Африку, Карибский бассейн и другие регионы.

Так, в течение двух недель в конце апреля и начале мая в Сирию и из Сирии было совершено не менее семи рейсов военных самолетов РФ. Также в апреле записи показывают как минимум два рейса гигантского грузового самолета Ан-124 "Руслан" с юга России в Сирию, а затем обратно в Черноморский регион на юге России, недалеко от оккупированного Крыма. Ан-124 достаточно большой, чтобы перевозить машины и даже танки.

По мнению военных аналитиков, у России есть запасы боеприпасов, бронетранспортеров, средств ПВО, запасных частей и личного состава в Сирии, которые могут пригодиться в войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.