Россия "незаметно" начала новое наступление в Луганской и Харьковской областях. По мнению аналитиков, оно направлено на подрыв украинского контрнаступления на юге.

Об этом пишет издание The Hill.

"Россия добилась определенного прогресса и, похоже, подступает к городу Купянску, распоряжение об эвакуации которого Украина отдала на этой неделе. На днях Россия быстро продвинулась к Купянску", - говорится в статье.

Как сообщается в материале, "российские войска подошли к городу на несколько миль". Чтобы полностью захватить Купянск, россиянам придется форсировать реку Оскол, поэтому "битва далека от завершения".

РФ также продвигается из Кременной в сторону города Лимана.

Кроме отвлечения украинских сил с южного участка, "любой успех мог бы также создать политически выгодный контраст с медленным контрнаступлением Украины в юго-восточной части Запорожской области". Если это произойдет, то "станет серьезным ударом по Украине".

Но западные военные аналитики скептически относятся к тому, что у России есть возможности добиться сколько-нибудь значительного прогресса - после истощения живой силы, боеприпасов и ресурсов во время захвата Бахмута.

Напомним, накануне в ВСУ заявили, что у россиян нет даже тактических продвижений на Купянском направлении.

Ранее мы анализировали вероятные цели российской операции по линии Купянск - Сватово - Кременная.