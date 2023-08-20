В Михайловке Запорожской области между оккупантами произошел межэтнический конфликт. В результате стрельбы погибли более 20 солдат РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в своем телеграм-канале.

Маляр отмечает, что межэтнические и межнациональные противоречия происходят не только в России, но и на временно оккупированных территориях.

"Так, в населенном пункте Михайловка во время съемок российского пропагандистского сюжета о чиновнике из числа "кадыровцев" военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в столкновение", - объяснила замминистра обороны.

По ее словам, в результате конфликта, погибли 20 оккупантов, в том числе около 40 получили огнестрельные ранения.

Ранее мы писали о том, как в Мариуполе во время поездки в автобусе разгорелся конфликт между местной молодежью и человеком, который представился военным, из-за фразы "слава Украине".

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