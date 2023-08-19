Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала появившуюся в западных СМИ информацию о потерях украинских войск в размере 70 тысяч убитых. Она напомнила, что эта информация является государственной тайной, так как может поможет РФ в просчете дальнейших действий ВСУ.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Еще раз объясню ситуацию. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну. Не потому что кто-то хочет скрыть, а потому что это требование военных", - написала Маляр.

Она объяснила, что эти данные тайные потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета возможных дальнейших действий ВСУ.

"Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых в общем количестве военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", - отметила замминистра.

Также она добавила, что речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений.

"Особенно во время боев. Если у врага будет такая информация, они станут понимать некоторые наши следующие шаги", - сообщила Маляр.

По ее словам, доступ к информации об общем количестве погибших и раненых во время военного положения имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение.

В начале августа советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что "цифры уменьшились в 3 раза" озвучивая ежедневные потери ВСУ в боевых действиях против РФ.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.