По оценкам США, суммарные потери России и Украины с начала полномасштабной войны могут достигать 500 тысяч человек, при этом Россия потеряла убитыми до 120 тысяч, а Украина — до 70 тысяч солдат.

Об этом пишет газета New York Times.

Ссылаясь на анонимных собеседников в официальных структурах США, издание сообщает, что общие потери российской армии, по их оценкам, приближаются к 300 тысячам: 120 тысяч убитых и 170-180 тысяч раненых.

Украина, по этим оценкам, потеряла до 70 тысяч солдат убитыми и 100-120 тысяч ранеными.

Собеседники New York Times напоминают, что считать потери сторон в этой войне довольно затруднительно и представленные оценки могут быть неточны. Москва выдаёт явно заниженные цифры своих потерь, Киев о своих потерях вообще не сообщает, официально заявив ещё в начале войны, что данные о потерях будут опубликованы только по её окончании.

Что касается общей численности войск, в этом, по оценкам американцев, у Российской Федерации почти троекратный перевес: в Вооруженных силах Украины около 500 тысяч человек, в российских войсках 1,33 миллиона. Обе оценки включают действующие части, резерв, военизированные группы и организации, такие как, например, ЧВК "Вагнер".

Ранее в ВСУ назвали численность российских войск на Восточном фронте Украины.

Мы также сообщали, что Генштаб ВСУ приводил данные о потерях РФ.