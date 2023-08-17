В боях за село Старомайорское Донецкой области Украина потеряла 31 единицу техники, в том числе 23 переданных странами НАТО бронетранспортера с противоминной защитой.

Об этом пишет газета Bild.

Издание считает, что, несмотря на потерю этого населённого пункта, такой исход сражения россиян могут считать успехом.

"Стратегия Москвы состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше западной бронетехники и основной механизации наступающих украинских войск. В Кремле знают, что Украина имеет гораздо больше проблем с заменой и ремонтом техники чем РФ", - пишется в статье.

По информации Bild, с начала контрнаступления украинская армия потеряла девять из 18 поставленных Германией высокотехнологичных танков Leopard 2A6.

"Хотя многие из повреждённых танков поддаются ремонту, их восстановление будет затруднительным, поскольку точки ремонта находятся примерно в 1000 км западнее от линии фронта. К тому же часть подбитых немецких танков была оставлена под огнём противника в районе Запорожья", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что, несмотря на обещание предоставить около 100 современных западных боевых танков (Leopard 2, Challenger и Abrams) в январе 2023 года, ни Германия, ни Великобритания, ни США до сих пор их так и не выполнили.

"В отличие от этого, российская армия каждый месяц вводит в Украину от 20 до 50 "новых" или востанновленных после боёв бронемашин. Логика этого проста: если Украина потеряет от 10 до 30 западных бронетранспортёров на одно село, а новых почти не поступит, её наступление остановится, не дойдя до стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитполь, Волноваха или Мариуполь. Россия полагается на скорое истощение ВСУ и снижение их боеспособности. Остаётся вопрос, сможет ли Украина возместить имеющиеся потери в военной технике", — резюмирует Bild.

Перед этим издание The New York Times заявило, что медленное контрнаступление вызывает "чувство коллективного разочарования".

Перед этим журнал Forbes написал, что Украина бросила в бой одну из последних резервных бригад, подготовленную для наступления на юге.