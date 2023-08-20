За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение минувших суток произошло 32 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении РФ безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 - по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Процесс может занять полгода или больше.

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.