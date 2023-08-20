Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что самолет F-16 уже садился в Украине.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, Украина имеет опыт эксплуатации этого истребителя, поскольку он приземлялся на украинские аэродромы.

"Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно", - заявил Олещук.

Сейчас Украина, по словам командующего, занимается подготовкой взлетно-посадочных полос и строительством защитных сооружений.

Напомним, вчера министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Процесс может занять полгода или больше.

Накануне США дали добро на передачу истребителей Киеву после обучения пилотов.

При этом, по мнению ВВС США, срок обучения украинских пилотов полётам на истребителе F-16 может составить до пяти лет. В Пентагоне считают, что кроме времени обучение потребует больших денежных вложений.