Отправка истребителей F-16 в Украину не изменит ситуацию на поле боя в одночасье. Потребуются месяцы, если не годы обучения, чтобы получить максимальную отдачу от этих самолетов.

Об этом пишет американский телеканал CNBC.

"Это оружие - не серебряная пуля", - сказал Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, у ВСУ нет такой вещи, как единая система вооружения, в которую был бы встроен F-16.

"Если у вас есть технически подкованные операторы, и вы можете провести коллективную общевойсковую подготовку, вот тогда у вас действительно есть способность побеждать в войне", - добавил Райан.

Напомним, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты, техники и инженеры начали освоение истребителей F-16.

Ранее США дали добро на передачу истребителей Киеву после обучения пилотов.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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