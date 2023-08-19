Украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Процесс может занять полгода или больше.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью 24 каналу.

По его словам, украинские военные также повышают свой уровень знания английского языка. Министр отказался раскрыть больше деталей, но добавил, что обучение проводят Нидерланды и Дания.

Резников заявил, что минимальный время на подготовку пилотов составляет шесть месяцев - такой срок определили западные инструкторы после того, как в США обучили управлению F-16 двух опытных украинских пилотов. Сколько нужно времени для подготовки инженеров и техников - неизвестно.

"Чтобы строить оправданные ожидания - минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет дольше", - добавил Резников.

Ранее США дали добро на передачу истребителей Киеву после обучения пилотов.

При этом, по мнению ВВС США, срок обучения украинских пилотов полётам на истребителе F-16 может составить до пяти лет. В Пентагоне считают, что кроме времени обучение потребует больших денежных вложений.