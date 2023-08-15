Разговоры о возможной отставке Алексея Резникова с поста министра обороны снова активизировались. По всей видимости, причина - новые скандалы, связанные с расходами бюджетных средств по линии Минообороны.

О некоторых уже написала западная пресса. Реагировать на это властям так или иначе придется. Возможно, и путем увольнения Резникова. Привлекательность для Офиса президента этого решения усиливает тот факт, что оно видится ответом и на другие болезненные вопросы, связанные с войной. Тем временем в политических кругах опять обсуждаются потенциальные кандидаты вместо Резникова. Не исключено, что выбор властей падет на женщину.

Подробности - в статье "Страны".

Новые скандалы с закупками

Мы сообщали, что власти вернулись к вопросу возможного увольнения Резникова. Виной тому - новые скандалы, связанные с закупками Минобороны.

Так, издание "Зеркало недели" сообщило, что ведомство закупило куртки для ВСУ по втрое завышенной цене. В распоряжении журналистов оказались документы на одну из партий курток, согласно которым общая стоимость товара при переходе через таможни увеличилась с 142 тыс. долларов на 421 тыс. долларов, а сами куртки из летних "камуфляжных" стали "зимними ветрозащитными".

Кроме того, в статье говорится о переплате и манипуляциях при закупках бронешлемов и сухпайков.

Также большой резонанс получила публикация в американском издании The New York Times о компании "Украинская бронетехника", которую связывают с народным депутатом нескольких созывов Сергеем Пашинским (во времена Порошенко считался одним из кураторов военных закупок и уже тогда попадал в коррупционные скандалы). Согласно статье, фирма в какой-то момент стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ, однако поставки шли по самым высоким ценам. Сейчас правоохранительные органы Украины, как утверждают в издании, проводят расследование о сделках.

Но возвращение на украинскую авансцену таких фигур, как Пашинский, и наличие "схем" в закупках оружия, как делятся в частных разговорах западные чиновники, заставляют, помимо прочего, их правительства самостоятельно приобретать вооружение и боеприпасы для Украины, а не переводить украинскому правительству деньги на эти цели.

Вопрос об уходе Резникова уже поднимался в начале февраля после предыдущего скандала с закупками продовольствия для армии (в частности, яйца закупали по 17 гривен за штуку).

Тогда министерский портфель прочили начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. А Резников вроде бы должен был перейти в министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Во всяком случае, это анонсировал глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Однако Резников публично отказался от такого предложения, о котором он якобы узнал из СМИ. Буданов также не был назначен: по полуофициальной причине, ему для этого нужно было бы уволиться из армии, так как по закону министром может быть только гражданский человек, а быстро это сделать не получилось бы.

Впрочем, как поговаривали в кулуарах Рады, этому назначению не дал хода глава ОП Андрей Ермак, чьим человеком считается Резников. Тогда как Буданов и Арахамия, как считается в политических кругах, являются конкурирующей с Ермаком группой влияния в окружении президента.

Противоречия внутри власти могут опять выйти наружу, если министра действительно решат поменять.

Офис президента несомненно хочет видеть во главе Минобороны с его огромными финансовыми потоками полностью лояльного человека (каковым по отношению к Ермаку является нынешний министр), однако и западным союзникам важно иметь на этой должности контролируемого человека.

И согласование кандидатуры, учитывая внутриаппаратную борьбу, по итогу, рискует затянуться. А до тех пор пока не решат этот вопрос Резникова вряд ли отправят в отставку, чтоб не "обезглавливать" министерство во время войны.

Кандидаты и кандидатки

Теперь подробнее об обсуждаемых в политтусовке кандидатах. Что Резникова могут заменить на вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова или же министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, мы писали еще в начале августа. В СМИ уже просочилась информация, что с обоими недавно беседовали на Банковой по этому поводу.

Вместе с тем в политкругах расходится неофициальная информация, что западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину. В числе возможных кандидатов, по данным "Страны", значатся волонтер Мария Берлинская, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, исполнительный директор работающего на западные гранты Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк.

Политолог Юрий Романенко также подтверждает информацию о потенциальном кандидате-женщине.

"Мотивация – сломать устоявшиеся векторы критики, усложнить задачу Западу. Пытаются найти вариант женщины в качестве витрины + команды из замов, которые будут тянуть основную работу. Якобы уже сформирован короткий и длинный список кандидаток, но кто в нем, я пока не знаю. Как мне сказали, там есть женщины и из власти, и из волонтерско-гражданского сектора", - написал Романенко на своей странице в Facebook.

Никто из упомянутых кандидатов к моменту публикации этого материала не подтвердил и не опровергнул информацию о возможном назначении.

Тем временем в парламенте уже раздаются призывы наконец-то уволить Резникова.

"Я за отставку Резникова. С этого момента моя позиция открытая и сделаю все в рамках возможностей, чтобы Минобороны могло надеяться на реструктуризацию, а не на красивые вывески с тараканами внутри", - написала на своей странице в Facebook член оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая ("Слуга народа", СН).

Собеседник, близкий к руководству парламентской фракции СН, в разговоре со "Страной" называет Резникова "сбитым летчиком".

"Кстати, то, что новые скандалы вокруг Минобороны не особо разгоняют тоже признак, что Резникова уже списали. Нагнетают шабунинские круги (глава правления ЦПК Виталий Шабунин, близкий к западным посольствам - Ред.). Глава антикоррупционного комитета Радина (ранее сотрудник ЦПК - Ред.) хочет пригласить министра в Раду для объяснений, но это, скорее, по инерции. Особого резонанса нет", - говорит источник.

На вопрос о кандидатурах на замену он дает понять, что считает более вероятной главу Минстратпрома Камышина.

"Кубракова слабо представляю на этой должности. Женщина-кандидат, мне кажется - это больше для мирного времени. Впрочем, министр обороны заходит по квоте президента, а с ней и в довоенные годы не было проблем в сессионном зале", - утверждает собеседник.

В любом случае, если внесут вопрос Резникова на рассмотрение, Рада сможет проголосовать только в конце августа, когда депутаты вернутся с неформальных каникул.

Президент даст сигнал

Политолог Руслан Бортник считает решение уволить Резникова политически выгодным для ОП.

"Время для увольнения очень удобное. Есть ситуации с контрнаступлением и военкомами, требующие некоего объяснения со стороны Банковой. Решение в отношении Резникова будет восприниматься и как политический вывод в связи с обеими историями", - комментирует Бортник "Стране".

"Учитывая скандальные ситуации, связанные с Минобороны, в ОП могут решить, что лучше вывести Резникова за рамки. Военных рисков нет, так как это не менять главкома ВСУ или, скажем, руководителя Генштаба. Политическую линию задает Верховный главнокомандующий Зеленский. Вакантная должность посла в Великобритании послужит обоснованием для выведения Резникова из-под удара. Проблема для Банковой, конечно, что нет твердой замены - пока, во всяком случае. Возможно, поэтому с увольнением попридержат до "перезагрузки" всего правительства. Надо подождать выступлений президента, посвященных Дню независимости. Не исключено, что он даст сигнал, что будет с Кабмином и, конкретно, с министром обороны", - полагает политолог Вадим Карасев.

В тоже время Бортник считает сомнительным отправку Резникова послом.

"Решение отправить послом Резникова, за которым тянется коррупционный шлейф, будет странно выглядеть. В целом его отставка сегодня выглядит вероятной, но чем дальше, тем вероятность ее будет снижаться. Эту ситуацию заслонят другие проблемы. Назначение министром женщины допускаю, так как мотивом может быть перебить коррупционные скандалы и вообще "обновить вывеску". В случае удачной кандидатуры Минобороны год-полгода не будет вызывать пристального антикоррупционного внимания", - говорит эксперт.