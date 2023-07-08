Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что правительство страны подает в отставку. Решение было принято из-за разногласий в миграционной политике.

Об этом заявил сам премьер Нидерландов в пятницу, 7 июля, на пресс-конференции.

По словам Рютте, "прошение об отставке правительства будет передано королю" в ближайшее время. Это решение вызвано распадом правящей коалиции, которая не смогла достичь согласия по вопросам миграции.

Отставка правительства Нидерландов имеет большое значение для политической ситуации в стране. Это может привести к проведению досрочных выборов и изменению политического курса. Кроме того, это может повлиять на отношения Нидерландов с другими странами и международными организациями.

Распад правящей коалиции произошел из-за разногласий в миграционной политике. Одна из партий, входящих в коалицию, выступала за более жесткую политику по отношению к мигрантам, в то время как другие партии выступали за более мягкую и открытую политику. Эти разногласия привели к невозможности достичь согласия и сохранить единство правительства.

Премьер-министр Марк Рютте был на посту с 2010 года и считался одним из самых влиятельных политиков в Европе. Его отставка может привести к изменениям в политической ситуации в Нидерландах и влиять на будущее страны.

Следующим шагом станет проведения новых парламентских выборов. По их результатам должна быть сформирована новая правящая коалиция. Пока этого не произойдет, действующее правительство продолжит временно исполнять свои обязанности.

Напомним, недавно спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины Рон ван Дартел подал в отставку из-за фразы "украинцы тоже русские".

А в 2021 году правительство Нидерландов ушло в отставку на фоне скандала, от которого пострадали тысячи семей, ошибочно обвиненные в мошенничестве с детскими пособиями.