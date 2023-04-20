Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом после внезапной проверки боеготовности флота, которая произошла на прошлой неделе.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, передают российские СМИ.

Он заявил, что Авакянц получил назначение на новую должность и стал куратором центров военно-спортивной подготовки.

"Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом", – заявил Трутнев.

Авакянц возглавлял Тихоокеанский флот с мая 2012 года.

Ранее сообщалось, что Россия отработала использование ядерных подлодок в ходе учений Тихоокеанского флота. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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