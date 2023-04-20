Спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины Рон ван Дартел подал в отставку из-за фразы "украинцы тоже русские".

Он сказал ее в интервью для книги Джерарда Дилессена "Если вы опустите планку, то не прыгнете выше", опубликованной на днях.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

"Украинцы тоже русские. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность", - сказал дипломат, общаясь с интервьюером.

Также ван Дартел выразил мнение, что международные политики "наивны" в отношении России, "принимая желаемое за действительное" и ожидая изменений в РФ.

Спецпредставитель пробыл на своей должности рекордно короткий срок - две с половиной недели.

Между тем пресс-служба профильного министерства заявила о том, что ван Дартел сделал заявление для интервью еще до того, как был назначен на пост.

"Заявления были сделаны после отставки ван Дартела и до его назначения специальным представителем, но опубликованы только сейчас. Министр и министерство не знали о разговоре с автором", - отметили в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

Осенью министр обороны Румынии Василий Динку подал в отставку после критики за призывы к переговорам с РФ.

А месяц назад стало известно, что генерала Вооруженных сил Германии отправят в отставку за сомнения в силе Украины.