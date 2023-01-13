Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт решила подать в отставку.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, инициатива уйти в отставку исходила от самой чиновницы, а не от правительства. Сейчас решается, когда объявят об отставке. Также обсуждается преемник Ламбрехт.

Грядущей отставке предшествовала беспрецедентная череда фиаско Ламбрехт. Так, на новый год она подвела итоги года, а также упомянула о войне в Украине. При этом вокруг нее взрывались фейерверки и петарды.

"2022 год поставил перед нами невероятные задачи. В центре Европы бушует война. И в связи с этим я смогла получить много особенных впечатлений, много-много встреч с интересными и замечательными людьми. За это я говорю вам сердечное спасибо", - сказала министр под взрывы петард.

Это вызвало бурю возмущений в Германии, некоторые политики потребовали немедленного увольнения Ламбрехт.

Согласно соцопросам, Ламбрехт занимает в ФРГ последнее место среди 20 немецких политиков.

В Минобороны Германии не стали комментировать информацию Bild о возможной отставке Ламбрехт, назвав эти данные слухами.

Между тем она должна принять участие во встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января.

Новость об отставке появилась на фоне сильного давления, которое Запад оказывает на правительство ФРГ в связи с поставками в Украину танков. От Берлина требуют одобрить эти поставки и самому отдать Киеву свои "Леопарды".