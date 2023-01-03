Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил в отставку второго по влиятельности чиновника страны, заместителя председателя Центрального военного совета правящей Рабочей партии и секретаря ЦК партии Пак Чен Чона.

Об этом сообщает Reuters.

Пак был заменен Ри Ён Гилем на ежегодном собрании комитета еще на прошлой неделе. Причина перемен в руководстве партии не указывается.

Пхеньян регулярно меняет свое руководство, а партийные собрания в конце года часто используются для объявления кадровых перестановок и важных политических решений, пишет агентство.

Государственное телевидение показывало Пака, сидящего в первом ряду трибуны с опущенной головой во время встречи, в то время как другие участники поднимали руки, чтобы голосовать по кадровым вопросам.

При этом Пак отсутствовал на фотографиях новогоднего визита Ким Чен Ына в Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся тела его деда и отца, опубликованных в понедельник официальными СМИ КНДР.

Центральная военная комиссия партии, которую возглавляет Ким Чен Ын, считается самым влиятельным военным органом страны, важнее министерства обороны.

Замена Пака произошла, когда Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и более крупного ядерного арсенала, чтобы противостоять Соединенным Штатам и Южной Корее, что считается ключом оборонной стратегии изолированной страны на 2023 год.

В конце 2020 года Пак был назначен в Политбюро и получил звание маршала, высшее воинское звание в стране.

Увольнение Пака произошло несмотря на то, что лидер КНДР в последнее время хвалил достижения военных в разработке оружия, в отличие от других областей, где он указал на некоторые недостатки и призвал к улучшениям.

На днях КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО, способной нести тактическое ядерное оружие.

А в ноябре Ким Чен Ын впервые показал публике свою дочь. Он взял ее на испытание межконтинентальной баллистической ракеты.