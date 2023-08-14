В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отставке члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрия Буглака.

Карточка документа появилась на сайте парламента.

Постановление зарегистрировали однопартийцы Булгака из "Евросолидарности".

На прошлой неделе журналисты "Схем" выяснили, что он в начале февраля 2022 года уехал из Украины в отпуск и с тех пор не возвращался. Булгак уже полтора года живет в Майами, но получил из украинского бюджета 1,5 млн гривен выплат на "решение бытовых вопросов" и "оздоровление".

"Разве есть разница где находиться: в Ивано-Франковске, в Виннице, или в каком-то зарубежном городе? В городе Кошице или в городе Ужгород? В чем разница для чиновника, если он имеет право работать дистанционно?" - заявил журналистам Буглак.

Вместе с семьей он обитает в элитном комплексе The Wave на побережье Атлантического океана в Голливуде, штат Флорида (США).

Комплекс The Wave

Журналистам Буглак также сказал, что уехать его заставили "личные обстоятельства", а призыв президента Владимира Зеленского вернуться ко всем представителям государства и защищать страну членов ЦИК, по его мнению, не касался. Так что заявление на увольнение он подавать не намерен.

Ранее мы писали, что народный депутат Андрей Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Рады и не голосовал. Всего с начала войны нардеп 12 раз выезжал из страны. Последний раз Холодов был в Украине 21 января. В итоге Холодов подал заявление о сложении мандата.

31 июля Холодова исключили из партии "Слуга народа".