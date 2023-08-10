Сын нардепа Елены Копанчук (Слуга народа) Дмитрий, который уехал из Украины, написал заявление об отказе от мандата депутата Рудковского горсовета.

Об этом в самом горсовете сообщили львовскому изданию NGL Media.

Заявление будет рассмотрено в сентябре.

Накануне издание сообщило, что 22-летний депутат горсовета в январе покинул Украину как опекун отца-инвалида и с тех пор не возвращался, чем нарушил закон.

Заявление о сложении мандата было отправлено в горсовет по почте адвокатом.

Елена Копанчук ситуацию не комментировала.

Напомним, Дмитрий Копанчук был депутатом горсовета в Рудках, города на Львовщине с населением чуть более 5000 человек. В партийном списке он шел под вторым номером. Поэтому когда "Слуга народа" преодолела барьер в 5%, то смогла провести в совет трех депутатов, одним из которых стал Дмитрий Копанчук.

На тот момент Копанчук уже руководил несколькими компаниями и получал высшее образование во Львовской политехнике. В прошлом году он закончил там бакалавриат и поступил на магистратуру по направлению "электроэнергетика, электротехника и электромеханика".

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил об исключении Гунько и Торохтия из партии, призвав "другие фракции жить по-новому и очищаться от негодяев, которым не место в политике".

Гунько накануне отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в 85 тысяч долларов. Накануне он опровергал обвинения и утверждал, что деньги ему подбросили.

Торохтий попал в скандал с выездом за границу и покупкой дорогого имущества. Он также сообщил, что не сложит мандат, несмотря на призывы во фракции.

Ранее мы подробно анализировали, как скандалы с депутатами "Слуги народа" влияют на рейтинг Зеленского и его партии.