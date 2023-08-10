Сын нардепа Елены Копанчук, который уехал из Украины, отказался от мандата депутата Рудковского горсовета
Сын нардепа Елены Копанчук (Слуга народа) Дмитрий, который уехал из Украины, написал заявление об отказе от мандата депутата Рудковского горсовета.
Об этом в самом горсовете сообщили львовскому изданию NGL Media.
Заявление будет рассмотрено в сентябре.
Накануне издание сообщило, что 22-летний депутат горсовета в январе покинул Украину как опекун отца-инвалида и с тех пор не возвращался, чем нарушил закон.
Заявление о сложении мандата было отправлено в горсовет по почте адвокатом.
Елена Копанчук ситуацию не комментировала.
Напомним, Дмитрий Копанчук был депутатом горсовета в Рудках, города на Львовщине с населением чуть более 5000 человек. В партийном списке он шел под вторым номером. Поэтому когда "Слуга народа" преодолела барьер в 5%, то смогла провести в совет трех депутатов, одним из которых стал Дмитрий Копанчук.
На тот момент Копанчук уже руководил несколькими компаниями и получал высшее образование во Львовской политехнике. В прошлом году он закончил там бакалавриат и поступил на магистратуру по направлению "электроэнергетика, электротехника и электромеханика".
Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил об исключении Гунько и Торохтия из партии, призвав "другие фракции жить по-новому и очищаться от негодяев, которым не место в политике".
Гунько накануне отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в 85 тысяч долларов. Накануне он опровергал обвинения и утверждал, что деньги ему подбросили.
Торохтий попал в скандал с выездом за границу и покупкой дорогого имущества. Он также сообщил, что не сложит мандат, несмотря на призывы во фракции.
Ранее мы подробно анализировали, как скандалы с депутатами "Слуги народа" влияют на рейтинг Зеленского и его партии.