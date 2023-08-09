Пятый канал, принадлежащий экс-президенту Петру Порошенко, изобразил своего собственника в образе "слуги народа".

Под песню из одноименного сериала про Зеленского-Голобородько идет нарезка видео с Порошенко.

Экс-гарант предстает на видео в качестве волонтера и примерного семьянина. Также под слова "я - всего на свете член" показывают бывшего президента с большим гаечным ключом.

Напомним, Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО, заявив, что не видит, "где нашли победу". Он заявил, что Украина заслужила приглашение в Альянс, потому что ВСУ "защищают восточный фланг НАТО".

Также экс-президент заявлял, что Украина начнёт мирные переговоры с Москвой только в том случае, если страну примут в ЕС и НАТО.

Как писала "Страна", недавно вокруг фамилии экс-президента вспыхнул скандал, связанный с тем, что многие известные соратники Петра Порошенко были формально зачислены на службу в воинскую часть, не воюя при этом на фронте. В частности, это экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-генпрокурор Юрий Луценко и другие известные лица.