Экс-генпрокурор Юрий Луценко в комментарии "Стране" отреагировал на пост журналиста Владимира Бойко, который заявил, что многие члены партии Петра Порошенко "Евросолидарность" были формально зачислены на службу в ту же воинскую часть, где числились бойцами ТРО киевские депутаты.

По информации Бойко, это, в частности, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-генпрокурор Юрий Луценко и другие.

"Омелян реально служит в штабе 251-го батальона. Много раз видел его в Часовом Яре и Константиновке, где находился штаб 251-й во время боев в Бахмуте. Порошенко полностью обеспечил батальон: от формы и броников до первых партий автоматов и минной батареи. Там служит, кстати, племянник Марины Порошенко. Были вместе (с племянником Порошенко — Ред.) прямо в Бахмуте во время уличных боев с марта по апрель", - заявил Луценко.

Напомним, экс-командиру части ТРО, отправившему депутатов-военнослужащих на службу в КГВА, сообщили о подозрении.

Ранее Луценко прокомментировал волну хейта после своего увольнения из ВСУ и заявил, что "война началась из-за Зеленского".