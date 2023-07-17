Война началась из-за Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший генпрокурор Луценко, недавно демобилизованный с фронта из-за инвалидности.

Об этом он сказал в одном из своих интервью журналисту Максиму Крапивному.

"Почему началась война? Потому что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям. Путин же напал на Украину не в 19-ом и не 20-ом. Он ждал. Пока Зеленский перессорится со всеми западными союзниками и развалил систему управления", - заявил Луценко.

Отметим, что соратники Порошенко уже давно проводят линию, что "война началась из-за Зеленского". В чем причина этого мы подробно анализировали ранее.

Тем временем после ухода Луценко из ВСУ некоторые украинцы его осудили, а другие - поддержали.

Также Луценко прокомментировал волну хейта после увольнения из ВСУ, заявив, что недоброжелатели "отрабатывают команду "фас!" за деньги".

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.